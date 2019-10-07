Кудашов оценил игру Бурдасова в первом матче после возвращения в СКА
Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после домашнего матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).
«В первом периоде нахватали удалений, пропустили голы. Потом включились, вытащили. В овертайме ошибка, она стоила нам победы. Ресурсы есть, мы разговаривали с ребятами, видим поступательное движение. Со второго периода игра была такая, которая позволит нам выигрывать.
Решающий гол не только из-под Бурдасова забивали, там ряд ошибок был. Забил гол — уже хорошо, для нас это важно, и вообще всю игру он сыграл нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Подопечные Кудашова потерпели третье поражение подряд. Последний раз такая серия у питерского клуба в регулярном чемпионате КХЛ была в сезоне-2016/17.
Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего
Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.
- 7 октября 2019
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