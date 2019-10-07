Плотников: я знаю, кто возглавляет «Спартак». Хотелось обыграть этого тренера

Капитан СКА Сергей Плотников прокомментировал поражение со счётом 2:3 ОТ в матче со «Спартаком».



«Первый период не получился, начали робко, сумбурно. Вроде много желания, но пошли удаления, из-за этого начали гореть — 0:2. Потом успокоились, начали играть в свою игру, которая должна быть у нас на протяжении всего сезона. Активная, с прессингом, не давать начинать сопернику атаку, не давать отдавать прямые передачи, всё только через борт. Со второго периода исправили ситуацию по броскам. Вот они нужные голы, вот такая игра нам нужна в каждом матче, чтобы мы не продыхали, а постоянно работали. Сложно сказать, почему в большинстве не получается, надо просто забить, а потом должно все пойти.



Три поражения подряд? Никто не просел, поражения давят на нас. Мы команда такого уровня, которая не должна столько проигрывать. Тем более командам из нижней части таблицы. Переживаем, надо убрать этот напряг, выходить и показывать свою лучшую игру. Мы видим по последним двум периодам, что эта игра приносит нам результат. 0:2 после первого периода, 2:2 после третьего.



Сейчас каждый матч особенный. Конечно, я знаю, кто у «Спартака» на лавке, хотелось обыграть этого тренера, потому что это хороший тренер. Со Знарком парой слов перекинулись, спросил, как у него здоровье, и на этом всё», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.