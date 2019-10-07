Карсумс: «Спартак» хорошо начал матч со СКА и подумал, что всё будет просто

Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс подвёл итоги выездного матча со СКА (3:2 ОТ).



«Я не злой гений СКА. Просто стараюсь играть в свой хоккей и помогать команде побеждать. Мы хорошо начали — отстояли в формате «три на пять», забили в большинстве. Наверное, подумали, что всё просто будет. Но СКА вышел на второй период и добавил. Спасибо Гуде (вратарю Юлиусу Гудачеку. — Прим. «Чемпионата»), что выстоял. Без него было бы трудно.



Думаю, для Олега Знарка это был особенный матч, он был здесь тренером. Но не только для него — мы хотим побеждать в каждом матче. Особенно с топовыми командами. До овертайма мы дотерпеть не пытались. Игра в формате «три на три» легкой не бывает. Но нам повезло — забили и набрали два очка», — передаёт слова Карсумса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.