Токранов: у Бурдасова есть бросок, ум, руки и ноги — серьёзное усиление для СКА

Защитник СКА Василий Токранов поделился мнением о домашнем матче со «Спартаком» (2:3 ОТ).



«Впечатления хорошие только о втором и третьем периоде. Играли, давили, были моменты, много большинства, но не получается забить. Неточно бросаем, перекрывают, броски ловят на себя. Какая ещё может быть причина? На тренировках работаем над большинством, пока не получается.



Три поражения подряд? Бывает чёрная полоса. Главное — работать, потом всё будет хорошо. Может, сегодня разогревались долго, может, переизбыток эмоций был, какая-то суета была в первом периоде. Потом собрались и пошло. Только в овертайме неприятно. Конечно, Бурдасов — серьёзное усиление для СКА. Есть бросок, есть ум, есть руки и ноги», — передаёт слова Токранова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Знарок показал СКА, как побеждать. Триумфальное возвращение бывшего Даже когда соперник отыгрался с 0:2 и давил по всем фронтам, «Спартак» всё равно уезжает из Ледового с двумя очками.