Шипачёв: у «Динамо» есть мастерство? Вам кажется. У нас нет мастерства

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о выездном матче с «Сибирью» (0:1).
«Когда не забиваешь, невозможно выиграть. Сегодня у нас не получилось. У «Динамо» есть мастерство? Вам кажется. У нас нет мастерства. Мы рабочая команда. Нам надо работать, прежде чем забить. Отсутствие Петерссона обсуждать не могу, такой состав сегодня был на игру. Не получилось, проиграли, будем готовиться к следующей игре. Возможную отставку Крикунова в команде не обсуждаем, готовимся к матчам», — приводит слова Шипачёва официальный сайт КХЛ.
Новосибирский клуб одержал третью победу, а московская команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. 11 октября «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», а подопечные Владимира Крикунова 9-го числа встретятся на выезде с «Трактором».
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