«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ. Взамен «Рейнджерс» получили защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В текущей «регулярке» россиянин сыграл 2 игры за «Рейнджерс» при общем показателе «-2».

Эберт провел сезон-2018/19 в шведском «Эребру», где набрал 33 (11+22) очка в 49 играх. Этот сезон защитник начал в составе фарм-клуба «Оттавы» «Бельвиль Сенаторз».

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