Малкин пропустит месяц из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит один месяц из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает известный канадский обозреватель Даррен Дрегер в своём «твиттере».
Вчера, 7 октября, Малкин отсутствовал на тренировочном занятии «пингвинов». Помимо Евгения на длительный срок выбыл нападающий Ник Бьюгстад, получивший повреждение в предыдущей встрече.
Российский нападающий получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2). После столкновения с защитником «Блю Джекетс» Владиславом Гавриковым форвард с трудом смог подняться со льда, а затем ушёл в раздевалку.
В минувшем сезоне 33-летний россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате и записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.
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