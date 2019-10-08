Кузнецов — о дисквалификации: не всегда понимаешь, как круто играть в хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от своего первого матча в новом сезоне НХЛ. Напомним, россиянин был дисквалифицирован на 3 матча регулярного чемпионата за употребление кокаина.

«Я жду этого с нетерпением. Лето для меня получилось непростым. Нелегко смотреть матчи сверху или по ТВ. Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто — разминаться перед игрой, проходить через весь процесс и играть в хоккей. После нескольких пропущенных игр намного лучше понимаешь, насколько легче, лучше и круче играть в хоккей, а не просто тренироваться.

Это всего три матча, но у меня было несколько месяцев без хоккея, а последние часы тянулись очень медленно. Мне казалось, что все игры были очень долгими. Но такова жизнь, мне надо пройти через это», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Кузнецов может впервые выйти на площадку в новом сезоне НХЛ в матче с «Даллас Старз», который начнётся 9 октября в 2:00 мск.