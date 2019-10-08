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«Адмирал» объявил о подписании контракта с Осиповым

«Адмирал» объявил о подписании контракта с Осиповым
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» объявил о подписании контракта с защитником Александром Осиповым. Контракт 30-летнего хоккеиста с клубом рассчитан до конца сезона.

Защитник уже прибыл во Владивосток, прошёл медосмотр и приступил к тренировкам с командой
За «Адмирал» Осипов будет выступать под 8-м номером.

В минувшем сезоне Осипов сыграл за «Спартака» 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи. В 6 матчах плей-офф игрок результативными действиями не отметился.

Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 446 матчей, в которых забросил 58 шайб и сделал 71 результативную передачу при показателе полезности «+1». Помимо «Спартака» опытный защитник выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс», московское «Динамо» и «Авангард».

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