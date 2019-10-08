«Адмирал» объявил о подписании контракта с Осиповым

«Адмирал» объявил о подписании контракта с защитником Александром Осиповым. Контракт 30-летнего хоккеиста с клубом рассчитан до конца сезона.
Защитник уже прибыл во Владивосток, прошёл медосмотр и приступил к тренировкам с командой
За «Адмирал» Осипов будет выступать под 8-м номером.
В минувшем сезоне Осипов сыграл за «Спартака» 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи. В 6 матчах плей-офф игрок результативными действиями не отметился.
Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 446 матчей, в которых забросил 58 шайб и сделал 71 результативную передачу при показателе полезности «+1». Помимо «Спартака» опытный защитник выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс», московское «Динамо» и «Авангард».
- 8 октября 2019
-
08:20
-
08:06
-
07:46
-
05:32
-
04:59
-
04:53
-
04:47
-
04:30
-
04:25
-
00:00
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:31
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:40
-
21:14
-
21:00
-
20:30
-
20:26
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:27
-
19:20
-
19:18