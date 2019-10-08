Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Орлов – о дебюте Кузнецова в новом сезоне НХЛ: завтра его ждёт важный вечер

Орлов – о дебюте Кузнецова в новом сезоне НХЛ: завтра его ждёт важный вечер
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал скорое возвращение нападающего Евгения Кузнецова после дисквалификации. Напомним, Кузнецов был дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за употребление кокаина.

«Все знают, что происходит и, конечно, он постарается сыграть лучше, чем в прошлом году. В тренировочном лагере он порхал по льду, а также красиво играл в выставочных матчах. С ним весело проводить время, у него хорошее чувство юмора, он всегда был отличным партнером. Он всем нравится, и его все любят. Завтра его ждёт важный вечер», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

Кузнецов может впервые выйти на площадку в новом сезоне НХЛ в матче с «Даллас Старз», который начнётся 9 октября в 2:00 мск.

Кузнецов — о дисквалификации: не всегда понимаешь, как круто играть в хоккей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019