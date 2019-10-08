НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялось два матча.
Главной звездой объявлен нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александр Тексье. 20-летний француз стал автором победного гола в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ). Тексье отличился в овертайме, также на его счету результативная передача.
Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, забросивший победную шайбу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2), признан второй звездой. Благодаря этому голу канадский защитник достиг отметки 400 очков в НХЛ.
Замкнул тройку лучших капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу в матче с «Баффало» (4:3 ОТ).
Результаты матчей НХЛ за 8 октября 2019 года
- 8 октября 2019
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- 7 октября 2019
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