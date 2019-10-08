Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четыре российских хоккеиста.
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 42 секунды, нанёс четыре броска и закончил матч с показателем полезности «-1». Форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отметились результативными передачами. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков сыграл 15 минут, за которые отметился тремя бросками и одним силовым приёмом.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|1
|3
|0
|57%
|12.37
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|3
|3
|1
|-
|18.06
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|4
|1
|0
|-
|14.42
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|1
|-
|15.00
Результаты матчей НХЛ за 8 октября 2019 года
- 8 октября 2019
-
10:10
-
10:06
-
09:43
-
09:33
-
09:20
-
08:55
-
08:46
-
08:40
-
08:35
-
08:20
-
08:06
-
07:46
-
05:32
-
04:59
-
04:53
-
04:47
-
04:30
-
04:25
-
00:00
- 7 октября 2019
-
23:40
-
23:31
-
23:00
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:46
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:18
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:40
-
21:14
Партнерский контент