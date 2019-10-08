Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четыре российских хоккеиста.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 42 секунды, нанёс четыре броска и закончил матч с показателем полезности «-1». Форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отметились результативными передачами. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков сыграл 15 минут, за которые отметился тремя бросками и одним силовым приёмом.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 +1 0 1 3 0 57% 12.37 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 0 0 3 3 1 - 18.06 Михеев (н) «Торонто» 0+0 -1 0 4 1 0 - 14.42 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 3 1 1 - 15.00