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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В двух матчах приняли участие четыре российских хоккеиста.

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 14 минут 42 секунды, нанёс четыре броска и закончил матч с показателем полезности «-1». Форварды «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв отметились результативными передачами. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков сыграл 15 минут, за которые отметился тремя бросками и одним силовым приёмом.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1+1013057%12.37
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+100331-18.06
Михеев (н)«Торонто»0+0-10410-14.42
Гавриков (з)«Коламбус»0+000311-15.00
Результаты матчей НХЛ за 8 октября 2019 года
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