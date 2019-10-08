Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл 500-й матч в НХЛ. В юбилейном матче игрок отметился результативной передачей, приведшей к голу в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2).

На счету 27-летнего россиянина 420 очков (211+209).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провёл 3 матча, в которых сделал 2 результативные передачи и заработал коэффициент полезности «-2».

В последнем матче с «Торонто» помимо Тарасенко результативной передачей отметился и российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв.

В 3 играх нового сезона регулярного чемпионата «Сент-Луис» одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. В следующем матче команда встретится с «Оттавой Сенаторз». Матч начнётся 11 октября в 2:30 мск.