Тарасенко провёл 500-й матч в НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл 500-й матч в НХЛ. В юбилейном матче игрок отметился результативной передачей, приведшей к голу в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2).
На счету 27-летнего россиянина 420 очков (211+209).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провёл 3 матча, в которых сделал 2 результативные передачи и заработал коэффициент полезности «-2».
В последнем матче с «Торонто» помимо Тарасенко результативной передачей отметился и российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв.
В 3 играх нового сезона регулярного чемпионата «Сент-Луис» одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. В следующем матче команда встретится с «Оттавой Сенаторз». Матч начнётся 11 октября в 2:30 мск.
«Сент-Луис» в гостях выиграл у «Торонто», у Тарасенко и Барбашёва по передаче
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