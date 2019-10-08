Рирден: у Кузнецова есть шанс проявить себя. Лучшим ответом станет его игра

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал скорое возвращение нападающего Евгения Кузнецова после дисквалификации. Напомним, Кузнецов был дисквалифицирован на три матча в НХЛ за употребление кокаина.

«У него заканчиваются трудные времена и начинаются новые. На мой взгляд, говорить об этом можно многими разными способами, но мне кажется главным, что у него есть шанс проявить себя. Конечно, будет нелегко, но с его игрой и тем, каким примером он служит, лучшим его ответом станет игра.

Обо всём остальном уже достаточно поговорили в раздевалке и клубе, настала пора играть в хоккей и делать то, что он умеет лучше всего. Мы ожидаем от него игры, которую он показывал в Кубке Стэнли два года назад», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.