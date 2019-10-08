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Рирден: у Кузнецова есть шанс проявить себя. Лучшим ответом станет его игра

Рирден: у Кузнецова есть шанс проявить себя. Лучшим ответом станет его игра
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал скорое возвращение нападающего Евгения Кузнецова после дисквалификации. Напомним, Кузнецов был дисквалифицирован на три матча в НХЛ за употребление кокаина.

«У него заканчиваются трудные времена и начинаются новые. На мой взгляд, говорить об этом можно многими разными способами, но мне кажется главным, что у него есть шанс проявить себя. Конечно, будет нелегко, но с его игрой и тем, каким примером он служит, лучшим его ответом станет игра.

Обо всём остальном уже достаточно поговорили в раздевалке и клубе, настала пора играть в хоккей и делать то, что он умеет лучше всего. Мы ожидаем от него игры, которую он показывал в Кубке Стэнли два года назад», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

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