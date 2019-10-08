Ансель Галимов покинул «Северсталь»
Хоккейный клуб «Северсталь» и нападающий Ансель Галимов расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба череповецкого клуба.
В этом сезоне Галимов сыграл всего шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Ансель отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Также на его счету победный бросок в серии послематчевых буллитов с «Салаватом Юлаевым».
В минувшем сезоне 28-летний Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Авангарда». Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. За матч проводил на льду чуть меньше 13 минут.
Разин: почему не играет Галимов — это внутрикомандные дела. Не могу это выносить
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