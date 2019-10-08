Каменский — о НХЛ: никто не может приехать в Россию, диктуя правила игры

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о варианте с проведением матчей НХЛ в России.

«КХЛ никогда не отказывалась от таких идей, мы открыты для предложений. Другое дело, что экономика таких вопросов должна быть сбалансированной. У российской школы хоккея всегда были и всегда будут свои амбиции, к нам никто не может приехать, диктуя свои правила игры.

В России и в частности в Москве очень любят хоккей, поэтому всё возможно. Особенно в формате встреч между клубами КХЛ и НХЛ, который, на мой взгляд, нам более интересен, чем внутренние североамериканские разборки.

Сейчас, когда у нас в стране вы на бесплатной основе можете посмотреть по интернету все матчи регулярного чемпионата НХЛ, будет интересно узнать реальные рейтинги заокеанской лиги в России. Но могу точно сказать, что зрительский интерес к КХЛ с каждым годом только увеличивается. Мы это видим в частности по цифрам посещаемости», — цитирует Каменского Russia-Hockey.