Э. Кейн — о дисквалификации: вину несёт игрок. Смысла нет, но что есть, то есть

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн заявил, что трёхматчевая дисквалификация не изменила его мнения об инциденте с судьёй во время выставочного матча с «Вегас Голден Найтс».



В середине третьего периода Кейн был удалён до конца игры за оскорбление судей. Когда арбитр пытался остановить форварда, они вместе упали на лёд. После этого хоккеист толкнул судью. Эвандер был дисквалифицирован на три матча и оштрафован, но не стал подавать апелляцию.

«Вы наверняка слышали мои комментарии после той игры. Я по-прежнему так считаю. Эта ситуация описана в СВА, в своде правил. Вне зависимости от моих предположений там сказано, что вину несёт игрок. В этом нет смысла, но что есть, то есть», – цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.