Дмитрий Сидляров и Александр Родионов покинули «Адмирал»

Сегодня, 8 октября, «Адмирал» вылетел в Магнитогорск, где 10 октября начнёт третью выездную серию игр, информирует пресс-служба приморского клуба.

В поездку отправились следующие игроки:

Голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;



Защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Иван Мищенко, Александр Осипов, Степан Островский;



Нападающие: Мартин Бакош, Владимир Бутузов, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Константин Глазачев, Александр Коннов, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.

Защитник Александр Угольников продолжит восстанавливаться после травмы во Владивостоке. Нападающий Глеб Зайцев командирован в Высшую лигу. Нападающий Дмитрий Сидляров и защитник Александр Родионов покинули «Адмирал».

Статистика Дмитрия Сидлярова в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20