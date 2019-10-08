А. Осипов: не буду осуждать «Спартак». Это их выбор

Защитник «Адмирала» Александр Осипов прокомментировал переход в приморский клуб. Летом контракт с игрок расторг «Спартак».
«Некоторое время я находился в неординарной для себя ситуации. Впервые в карьере у меня была творческая пауза. Готовился, ждал, держал себя в полной боевой готовности. Как только всё решилось, устроило обе стороны, я сразу прилетел.
Когда уже появилась конкретика начал следить, ещё не являясь на тот момент игроком «Адмирала», переживал за ребят после поражений. Команда молодая, тренер для меня знаком, я работал с Сергеем Александровичем Светловым, в курсе его требований. По прилёту общались с ним.
Что от меня ждут? Прежде всего хорошей, надёжной игры в обороне, бороться, отдаваться в каждом моменте. Но, думаю, это требуют от каждого игрока в этой команде. Будем выполнять тренерские установки
Неожиданно покинул «Спартак»? Да, правильная формулировка – неожиданно. В «Спартаке» произошла смена тренерского штаба и выбор пал на других игроков, хотя, у меня был ещё год контракта. Что поделать? Это их выбор. Осуждать? Нет, не буду, это их решение. Моё дело работать дальше – тренироваться, играть. А эта ситуация часть работы хоккеиста. Изначально, конечно, был немного шокирован. Не сразу понял, что делать, предсезонка на носу, а вариантов не было», — цитирует Осипова пресс-служба приморского клуба.
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