Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» рассказал, как должна сыграть казанская команда.
«Мы готовимся к этому матчу так же, как и ко всем остальным. Ничего особенного в подготовке нет, так же – анализ собственной игры, разбор игры соперника. Всё в рабочем режиме. Мы разбираем соперника, обращаем внимание на его сильные и слабые стороны. «Локомотив» − это топ-клуб, там собраны сильные игроки. Разбираем, готовимся, настраиваемся.
Готовясь к матчу, мы стараемся отталкиваться от своей игры, показывать свой хоккей. Мы хотим видеть хороший контроль шайбы, давление на соперника, владеть инициативой. Естественно, в каждой игре мы стремимся к победе, с мотивацией у нас всё в порядке. Нет никакой самоуспокоенности, мы хотим побеждать», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
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