«Нефтехимик» расторг контракт с Райкелом. У легионера — ноль очков в семи матчах
Нападающий Керби Райкел и «Нефтехимик» расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба нижнекамского клуба.
В составе «волков» канадец провёл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и очков не набрал.
До перехода в «Нефтехимик» Райкел всю карьеру провёл в различных североамериканских лигах. В Национальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета клубов «Коламбус Блю Джекетс», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».
Большую часть прошлого сезона американец провёл в Американской хоккейной лиге. В 57 матчах за «Стоктон» нападающий записал на свой счёт 43 (23+20) очка при показателе полезности "-8" и 29 минутах штрафного времени. В НХЛ в сезоне-2018/19 Райкел провёл только два матча за «Калгари», не набрав очков.
Случайность или обман. Игроки КХЛ, у которых до сих пор 0 очков в сезоне
Динамовцы, легионеры и хоккеисты «Ак Барса» и «Авангарда».
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