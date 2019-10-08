«Нефтехимик» расторг контракт с Райкелом. У легионера — ноль очков в семи матчах

Нападающий Керби Райкел и «Нефтехимик» расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба нижнекамского клуба.

В составе «волков» канадец провёл семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ и очков не набрал.

До перехода в «Нефтехимик» Райкел всю карьеру провёл в различных североамериканских лигах. В Национальной хоккейной лиге нападающий защищал цвета клубов «Коламбус Блю Джекетс», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».

Большую часть прошлого сезона американец провёл в Американской хоккейной лиге. В 57 матчах за «Стоктон» нападающий записал на свой счёт 43 (23+20) очка при показателе полезности "-8" и 29 минутах штрафного времени. В НХЛ в сезоне-2018/19 Райкел провёл только два матча за «Калгари», не набрав очков.