Плющев: СКА как был фаворитом сезона, так им и остаётся

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением относительно выступления СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«В межсезонье питерский клуб покинуло очень много ведущих игроков, которые были лидерами, определяли лицо, настроение и характер команды в последних сезонах. На смену им пришли много молодых, перспективных игроков, в том числе воспитанников питерской школы. Им нужен опыт для выступления в КХЛ. Сейчас я бы сказал, что СКА находится в стадии поиска игры, никакой трагедии в поражениях нет.

У каждого клуба бывают подобные моменты. Три поражения – не катастрофа, у кого-то была и более длинная серия неудач. Чтобы создать любую команду – необходимо время. Необходимо терпение руководства клуба, болельщиков и я уверен, что команда еще проявит себя. СКА как и был одним из фаворитов сезона, так им и остаётся», — сказал Плющев «Чемпионату».