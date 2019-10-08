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Плющев: СКА как был фаворитом сезона, так им и остаётся

Плющев: СКА как был фаворитом сезона, так им и остаётся
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением относительно выступления СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«В межсезонье питерский клуб покинуло очень много ведущих игроков, которые были лидерами, определяли лицо, настроение и характер команды в последних сезонах. На смену им пришли много молодых, перспективных игроков, в том числе воспитанников питерской школы. Им нужен опыт для выступления в КХЛ. Сейчас я бы сказал, что СКА находится в стадии поиска игры, никакой трагедии в поражениях нет.

У каждого клуба бывают подобные моменты. Три поражения – не катастрофа, у кого-то была и более длинная серия неудач. Чтобы создать любую команду – необходимо время. Необходимо терпение руководства клуба, болельщиков и я уверен, что команда еще проявит себя. СКА как и был одним из фаворитов сезона, так им и остаётся», — сказал Плющев «Чемпионату».

СКА проиграл три матча подряд в регулярке КХЛ впервые с сезона-2016/17
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