Кетов: накатывают воспоминания, когда приезжаю в Губаху. Иногда до слёз доходит
Нападающий СКА Евгений Кетов рассказал о малой родине. Спортсмен родился в городе Губахе, расположенном в Пермском крае.
«У дедушки с бабушкой был домик — сначала жили там, а потом переехали в коммуналку в Губахе. Жили точно не в пятизвёздочном отеле.
Своего жилья нет, но остались родственники, которые там живут. Лично для меня каждый приезд на родину — это приятные воспоминания. Приезжаешь, чтобы увидеть старых знакомых, обновиться. Это придаёт сил, дополнительной энергии. Голова отдыхает, ведь в больших городах жизнь другая — много суеты.
Там сохранились все места, где я проводил детство. Даже игровые площадки сохранились, старый стадион. Когда приезжаешь, накатывают воспоминания. Иногда до слёз доходит», — цитирует Кетова пресс-служба СКА.
В Пермском крае построили ледовую арену по инициативе Евгения Кетова
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