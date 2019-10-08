Кетов: накатывают воспоминания, когда приезжаю в Губаху. Иногда до слёз доходит

Нападающий СКА Евгений Кетов рассказал о малой родине. Спортсмен родился в городе Губахе, расположенном в Пермском крае.

«У дедушки с бабушкой был домик — сначала жили там, а потом переехали в коммуналку в Губахе. Жили точно не в пятизвёздочном отеле.

Своего жилья нет, но остались родственники, которые там живут. Лично для меня каждый приезд на родину — это приятные воспоминания. Приезжаешь, чтобы увидеть старых знакомых, обновиться. Это придаёт сил, дополнительной энергии. Голова отдыхает, ведь в больших городах жизнь другая — много суеты.

Там сохранились все места, где я проводил детство. Даже игровые площадки сохранились, старый стадион. Когда приезжаешь, накатывают воспоминания. Иногда до слёз доходит», — цитирует Кетова пресс-служба СКА.