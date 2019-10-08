Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов во второй раз стал отцом. Жена Куликова Эмилия сообщила в своём «инстаграме», что теперь в их семье четыре человека. В 2017 году у пары родился сын Макстон.



28-летний российский защитник в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в трёх матчах, записав на свой счёт гол и результативную передачу при показателе полезности «0» и нуле минут штрафного времени. В среднем Куликов проводит на площадке около 20 с половиной минут.



В прошлом сезоне россиянин принял участие в 57 матчах регулярки, в которых не отметился ни одним голом и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 47 штрафных минутах.