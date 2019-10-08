Защитник рижского «Динамо» Зиле выбыл на неопределённый срок
Защитник рижского «Динамо» Кристапс Зиле выбыл на неопределённый срок из-за сотрясения мозга, информирует официальный сайт команды из Латвии.
В текущем регулярном чемпионате 21-летний защитник принял участие в 13 встречах, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-5" и двух минутах штрафного времени. В среднем латвийский хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут.
Напомним, рижское «Динамо» неудачно стартовало в сезоне-2019/20. Подопечные Гиртса Анкипанса занимают последнее место в турнирной таблице, заработав шесть очков в 14 матчах. Серия поражений латвийского клуба сейчас насчитывает восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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