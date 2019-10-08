Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона
Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.
Российский нападающий Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене. Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин. ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года.
«Вашингтон»:
Холтби (Самсонов);
Зигенталер — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Орлов — Дженсен, Врана — Эллер — Оши;
Гудас — Левингтон, Хагелин — Кузнецов — Паник;
Лайпсик — Стивенсон — Хэтэуэй.
Кузнецов — о дисквалификации: не всегда понимаешь, как круто играть в хоккей
- 8 октября 2019
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