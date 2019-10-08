Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона

Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.

Российский нападающий Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене. Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин. ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года.

«Вашингтон»:

Холтби (Самсонов);
Зигенталер — Карлсон, Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Орлов — Дженсен, Врана — Эллер — Оши;
Гудас — Левингтон, Хагелин — Кузнецов — Паник;
Лайпсик — Стивенсон — Хэтэуэй.

Кузнецов — о дисквалификации: не всегда понимаешь, как круто играть в хоккей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019