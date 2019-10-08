«Локомотив» — «Ак Барс»: в воротах хозяев сыграет Коновалов

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;

Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;

Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;

Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20