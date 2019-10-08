«Локомотив» — «Ак Барс»: в воротах хозяев сыграет Коновалов
Стали известны составы ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Каюмов;
Осипов — Рафиков, Денисенко — Иванов — Коваленко;
Накладал — Н. Аверин, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;
Мисюль, Е. Аверин — Красковский — Санников, Апальков.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Лямкин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 8 октября 2019
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