ЦСКА — «Амур»: Рассказов вернулся в состав гостей, Игнатович дебютирует

Стали известны составы московского ЦСКА и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:30 мск.
За гостей дебютный матч проведёт защитник Максим Игнатович, также в состав вернулся центральный нападающий Кирилл Рассказов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Толчинский;
Романов — Робинсон, Секач — Вей — Слепыышев;
Науменков, Телегин — Андронов — Калинин.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Коробов — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Васильев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Голубев — Кацуба.
- 8 октября 2019
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