ЦСКА — «Амур»: Рассказов вернулся в состав гостей, Игнатович дебютирует

Стали известны составы московского ЦСКА и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 8 октября, начало игры — в 19:30 мск.

За гостей дебютный матч проведёт защитник Максим Игнатович, также в состав вернулся центральный нападающий Кирилл Рассказов.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Толчинский;

Романов — Робинсон, Секач — Вей — Слепыышев;

Науменков, Телегин — Андронов — Калинин.

«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Коробов — Йордан, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Васильев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Витасек — Турбин, Горшков — Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Голубев — Кацуба.