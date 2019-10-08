Вице-президент КХЛ Каменский — о тренерском совете: такая практика невозможна

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о концепции участия ФХР и КХЛ в назначении главных тренеров клубов.

«Идея возрождения тренерского совета, который будет утверждать тренеров в клубы? Считаю, что такая практика невозможна. Мы не можем диктовать клубам решения по каким-либо назначениям, в клубах есть руководители, которые несут за эти назначения ответственность. С теми же Яндачем и Мактавишем не всё однозначно. Вот я вспоминал, что в своё время с чехами нам было тяжелее играть, чем с канадцами.

Так вот Яндач — типичный представитель чешской школы, он возглавлял национальную сборную своей страны. Да, у него не получилось в «Металлурге», может, в плане стиля он не совсем подходил КХЛ, но это специалист высшего уровня. И когда тренеры ведущих сборных планеты приезжают в КХЛ, это только плюс для лиги.

Мактавиш — это игрок-легенда, пусть даже тренерского имени у него в последние годы не было. Но «Локомотив» тоже рисковал не на пустом месте. Если Яндач работал в КХЛ больше одного сезона, то канадец — лишь один месяц. Не исключаю, что если бы в Ярославле еще потерпели, то результат мог бы быть другим», — цитирует Каменского Russia-Hockey.