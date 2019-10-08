Чернов: над Артюхиным словно дамоклов меч висел

Нападающий «Витязя» Павел Чернов прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (2:1) и рассказал, как команда восприняла гол Евгения Артюхина.
«Мы плохо начали встречу, пропустили довольно быструю шайбу. Первый период мы проиграли, причём в третьем матче подряд. Потом получили нагоняй от главного тренера в перерыве и вышли совсем с другим настроем. Во втором периоде заработали большинство, за счёт работы, напора, желания в атаке. В третьем забросили важные шайбы.
Все мы очень рады за Женю. Он важный игрок для команды. Он пропустил начало чемпионата, и над ним висел словно бы дамоклов меч. Но Женя – парень с характером, если он ставит перед собой цель — добивается её. И все мы это понимали, помогали ему. Он отлично бросил и забил хороший гол. После первого гола мы начали больше играть в зоне рижан, пошли атаки. Удалось отличиться и мне», — цитирует Чернова пресс-служба подмосковного клуба.
- 8 октября 2019
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