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Панарин: Алиса старается меня контролировать. Я буду биться за всех «каблуков»!

Панарин: Алиса старается меня контролировать. Я буду биться за всех «каблуков»!
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о своих отношениях с Алисой Знарок, дочерью известного тренера Олега Знарка.

«Половина подписчиков говорит, что я „каблук“? Алиса старается меня контролировать, пацаны. Я буду биться за всех „каблуков“. За всех, кто не может биться, я буду биться!» — заявил Панарин в блоге Алисы Знарок на канале известного шоумена Станислава Ярушина.

В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн. Он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

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