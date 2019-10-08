Панарин: Алиса старается меня контролировать. Я буду биться за всех «каблуков»!
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о своих отношениях с Алисой Знарок, дочерью известного тренера Олега Знарка.
«Половина подписчиков говорит, что я „каблук“? Алиса старается меня контролировать, пацаны. Я буду биться за всех „каблуков“. За всех, кто не может биться, я буду биться!» — заявил Панарин в блоге Алисы Знарок на канале известного шоумена Станислава Ярушина.
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн. Он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
«Я каблук? С вертушки бить надо этим…». Панарин рассказал, почему Нью-Йорк
Россиянин провёл первую тренировку в форме нового клуба, получил признание от сайта НХЛ и дал интересное интервью.
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