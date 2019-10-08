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Третьяк — о своих мастер-классах: за пять дней мы не сможем поправить многое

Третьяк — о своих мастер-классах: за пять дней мы не сможем поправить многое
Хоккей / КХЛ 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал старт серии традиционных мастер-классов «Школа вратарей Владислава Третьяка».

«Федерация хоккея на протяжении многих лет проводит эту школу, потому что мы понимаем, что вратарь — одна из главных фигур в хоккее, неважно, за какую команду он играет — за детскую, молодёжную или национальную. Сегодня в каждой команде, в отличие от того, как это было много лет назад, есть тренеры вратарей. Сегодня на мастер-классе я дал советы ребятам: только через дисциплину и большой труд можно добиться успеха. Конечно, за эти пять дней мы не сможем поправить многое, но научить тренироваться, анализировать свои ошибки — это главная задача нашей школы», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.

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