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Малкин: новости лучше не смотреть, там одно и то же. Украина, Америка…

Малкин: новости лучше не смотреть, там одно и то же. Украина, Америка…
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал летние интервью форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, где тот подверг жёсткой критике российские власти.

«Если честно, мое мнение — Панарин сам себе немного противоречит. Если я правильно помню его интервью, Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Пишут люди, которые хоккеистами никогда не были, не брали клюшку в руки. Но советуют в комментариях, что надо делать. Панарин говорит, что так нельзя, это неправильно. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это тоже неправильно.

Я не могу судить об общей картине, потому что у меня жизнь так сложилась. Мне повезло, что мои родители стали лучше жить за счёт меня и хоккея. Я стараюсь делать лучше жизнь своих близких. У меня окружение другое. И мое видение жизни немножко другое.

Но не могу делать заявления. Потому что не работал в политике не одного дня. Даже этим не интересовался. Где-то увидишь новости по телевизору — лучше их не смотреть. Там одно и то же: Украина, Америка. Но дать какую-то оценку даже язык не поворачивается. Это вообще не моя среда. Это не моё. И я не смотрю на жизнь так, как, например, кто-нибудь в Воронеже. Дороги, пенсии, ЖКХ — конечно, у нас много проблем. Но я уважаю Путина за… Опять же, это моё видение человека. Он всегда интеллигентный, с чувством юмора. Ведёт себя достойно. Я считаю, он лицо России. Всегда интеллигентно общается с другими президентами, с женщинами — главами государств. Я его как человека очень уважаю. Конечно, у Путина своё видение ситуации. Где-то он может не замечать ошибки. Где-то что-то подстёрлось со временем. Такое тоже бывает», — цитирует Малкина «Матч ТВ».

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