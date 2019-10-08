В матче МХЛ произошла массовая драка, соперники набрали 258 минут штрафа
В матче Молодёжной хоккейной лиги между усть-каменогорским «Алтаем» и новосибирским клубом «Сибирские снайперы» (3:1) произошла массовая драка.
В концовке игры на последней минуте при счете 2:1 в пользу хозяев российская команда сняла вратаря. После того, как игроки «снайперов» с помощью подножек не позволили казахстанской команде забить в пустые ворота, на льду разгорелся конфликт. Сначала произошла драка между Никитой Ефремовым и Никитой Волосенковым. Пока судьи определяли наказание для игроков, страсти накалились, и после вбрасывания началась массовая драка. В общей сумме соперники заработали 258 минут штрафного времени.
Смотреть видео на официальном канале МХЛ в YouTube нужно с отметки в 2 часа, 25 минут и 30 секунд.
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