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Голкипер «Ак Барса» Билялов отразил 20 бросков и оформил «сухарь»

Голкипер «Ак Барса» Билялов отразил 20 бросков и оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:4. «Железнодорожники» проиграли четыре матча из пяти последних, победная серия «Ак Барса» достигла шести встреч.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все 20 бросков в створ, оформив «сухарь».

Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Михаил Фисенко. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, точным бросками отличились форвард Станислав Галиев и оформивший дубль Фисенко. На 57-й минуте Кирилл Петров забил четвёртый гол «Ак Барса», установив окончательный счёт.

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, обыграв «Локомотив»
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