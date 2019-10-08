София Гудим вернулась в «Трактор» и будет вести специальное шоу

Известная журналистка София Гудим вернулась в челябинский «Трактор» и будет вести специальное шоу.



«Ещё ничего не началось, а соцсети загудели. Соня, мы рады видеть тебя в команде! Завтра начинаем съёмки первой серии интерактивного шоу «Гудим с Гудим», принять участие в котором может каждый болельщик. До встречи на матче!» — говорится в анонсе, опубликованном в «твиттере» челябинского клуба.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Трактора».



Напомним, Гудим перестала работать на матчах «Трактора» в августе 2018 года. Журналистка отметила, что причиной её ухода стало желание руководства. Гудим получила большую известность за свою манеру откровенно одеваться в эфире КХЛ ТВ. Однажды девушка даже пообещала, что возьмёт интервью у игроков «Трактора» голой, если те выиграют Кубок Гагарина.



В прошлом сезоне Гудим работала в московском «Спартаке».