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С. Зубов: «Сочи» нахватал совершенно ненужных удалений

С. Зубов: «Сочи» нахватал совершенно ненужных удалений
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с финским «Йокеритом» (2:3 ОТ). Черноморский коллектив упустил в ходе встречи преимущество в две заброшенные шайбы.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Неплохие были два периода для нас. Мы, в принципе, рассчитывали увидеть агрессивную игру от команды «Йокерит». Держались, моменты были. Жалко, что нахватали этих удалений в третьем периоде — совершенно ненужных. В овертайме эта ошибка… Ребята немножко переиграли отрезок. Можно было, конечно, смениться, но, видимо, было тяжело уже соображать. Хороший балл для нас. Будем готовится к следующей игре», — приводит слова Зубова официальный сайт ХК «Сочи».

«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»
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