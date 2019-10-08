Марьямяки: Савинайнен очень хорошо сыграл после травмы

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги выигранного домашнего матча с хоккейным клубом «Сочи» (3:2 ОТ). Финский коллектив по ходу встречи отыгрался со счёта 0:2. Для «джокеров» победа стала четвёртой подряд, для команды это первая подобная серия в сезоне.



«Был первый домашний матч после паузы. Первый и второй период были не так хороши, но в третьем периоде мы очень хорошо играли, в большинстве забросили шайбу. В овертайме были моменты и нам удалось вырвать победу. Рад, что Вели-Матти Савинайнен после травмы сыграл очень хорошо», — приводит слова Марьямяки официальный сайт ХК «Сочи».



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»