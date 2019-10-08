Квартальнов: моментов в игре с «Локомотивом» было предостаточно

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с ярославским «Локомотивом» (4:0).



«Думаю, сегодня у нас многое получалось. Сумели забить быстрый гол, и вообще моментов было предостаточно. Их было неиспользованных столько, пришлось в раздевалке сказать ребятам, чтоб не относились к ним с такой прохладой. Пару моментов в третьем периоде соперник имел, мог повоевать, но мы неплохо сыграли и не дали ему такой возможности», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.



Счёт во встрече был открыт уже на второй минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Михаил Фисенко. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество, точным бросками отличились форвард Станислав Галиев и оформивший дубль Фисенко. На 57-й минуте Кирилл Петров забил четвёртый гол «Ак Барса», установив окончательный счёт.

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, обыграв «Локомотив»