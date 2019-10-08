Гулявцев: не скажу, что «Амур» совсем исправился после провального старта

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев оценил матч с московским ЦСКА (1:4)



«ЦСКА хорошо комбинирует движения, игроки ловят на себя шайбы.



Где-то отчасти у нас получилось во втором периоде, играли самоотверженно, шайба не доходила до вратаря. Но и мы создавали в атаке, были и выходы „один в ноль“. Надо реализовывать такие моменты. При игре с командой, которая в пятёрке лиги по реализации большинства, нельзя позволять удаления. В третьем периоде из трёх шайб, две были пропущены в меньшинстве. Это была точка в этом матче, когда мы работали до конца. Забили, но команде это не помогло.



Исправился ли „Амур“ после провального начала чемпионата? Не скажу, что совсем. Буду отталкиваться от раздевалки, от настроя команды на каждый матч.



Все матчи были проиграны с разницей в одну шайбу. Где-то нам не хватало везения, где-то реализации моментов. Не скажу, что ребята выходят на каждый матч, как на последний. Но когда выходят с хорошим настроем, что-то получается, что-то нет. Конечно, никогда не бывает всё идеально. Мы продолжаем работать, держим команду в нужном ключе. Не нагнетаем обстановку», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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