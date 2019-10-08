Ардашев: «Локомотив» функционально не готов играть на таких скоростях

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (0:4).



«Ак Барс с победой. Сегодня мы оказались не готовы к таким скоростям. Мы предупреждали ребят, что будет серьёзная игра, но не смогли достучаться. К сожалению, по ходу тоже не смогли перестроиться. В третьем периоде или соперник сбавил, или мы встряхнулись, стали играть немного лучше, но это поражение мы сегодня заслужили.



Трудно сказать, что случилось во втором периоде. У ребят глаза потухшие. Функционально команда не готова играть на таких скоростях. Порой игроки принимают решения, которые нельзя представить, как можно было принять. Такое бывает, это всё усталость. Надо восстановить команду психологически и физически. В следующем матче надеемся на достойный хоккей.



Да Коста сегодня играл в специальном шлеме. Ему недавно сломали зуб, и поэтому было принято решение, что он выйдет в маске.



Ратти получил травму в матче с «Магниткой», мы ему дали восстановиться. Рассчитываем на него в следующей игре. Свитов вчера пришел на тренировку с болями в спине и паху. Он катался вместе со всеми, но потом подошел и сказал, что не уверен в своей готовности к игре.



Надеемся, что Черепанов и Сидоров тоже в следующей встрече смогут помочь команде», — передаёт слова Александра Ардашева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, обыграв «Локомотив»