«Сан-Хосе» объявил о возвращении Марло

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о возвращении нападающего Патрика Марло.
«Он вернулся. С возвращением, Патрик Марло», — появилось сообщение в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».
Прошлый сезон Марло провел в «Торонто». На счету 40-летнего форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 37 очков (16+21) при коэффициенте полезности «-6». В плей-офф Марло 2 результативные передачи в 7 играх.
Напомним, до подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе».
В общей сложности Марло сыграл 1657 матчей в НХЛ, в которых забил 551 гол и сделал 615 результативных передач.
В новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» провёл 3 матча, потерпев 3 поражения. Сегодня, 9 октября «Шаркс» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Начало матча в 3:00 мск.
Соответствующую запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».
- 9 октября 2019
-
02:24
-
01:53
-
00:27
-
00:00
- 8 октября 2019
-
23:45
-
23:16
-
22:58
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:10
-
21:56
-
21:43
-
21:29
-
21:20
-
21:18
-
21:06
-
20:51
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:00
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
19:00
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
17:47
-
17:45
-
17:34