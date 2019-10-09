«Сан-Хосе» объявил о возвращении Марло

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о возвращении нападающего Патрика Марло.

«Он вернулся. С возвращением, Патрик Марло», — появилось сообщение в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Прошлый сезон Марло провел в «Торонто». На счету 40-летнего форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 37 очков (16+21) при коэффициенте полезности «-6». В плей-офф Марло 2 результативные передачи в 7 играх.

Напомним, до подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе».

В общей сложности Марло сыграл 1657 матчей в НХЛ, в которых забил 551 гол и сделал 615 результативных передач.

В новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» провёл 3 матча, потерпев 3 поражения. Сегодня, 9 октября «Шаркс» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Начало матча в 3:00 мск.

Соответствующую запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».