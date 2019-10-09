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«Каролина» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил 4 шайбы, у Свечникова 2 очка

«Каролина» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил 4 шайбы, у Свечникова 2 очка
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отличился Райан Дзингел. Еще по одной шайбе на свой счёт записали Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен, Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

За «Флориду» забил Маккензи Уигар и Кит Яндл и Евгений Дадонов.

Голкипер хозяев Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы.

«Каролина» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Флорида» потерпела второе поражение в трёх играх.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Бафффало Сэйбрз». «Каролина» в свою очередь сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Макгинн, Гардинер) – 06:48' (5x5)   0:2 Терявяйнен (Флёри, Нидеррайтер) – 11:04' (5x5)   0:3 Хэмилтон (Свечников, Стаал) – 15:37' (4x4)   0:4 Дзингел (Терявяйнен, Свечников) – 18:14' (5x4)   0:5 Дзингел (Нечас, Флёри) – 21:31' (5x5)   1:5 Уигар (Хоффман, Барков) – 23:51' (5x5)   2:5 Яндл (Хоффман, Коннолли) – 49:34' (4x3)   3:5 Дадонов (Юбердо, Барков) – 55:52' (5x4)   3:6 Ахо (Славин) – 58:41' (en)
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