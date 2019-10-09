«Каролина» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил 4 шайбы, у Свечникова 2 очка

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.
В составе победителей дублем отличился Райан Дзингел. Еще по одной шайбе на свой счёт записали Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен, Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.
За «Флориду» забил Маккензи Уигар и Кит Яндл и Евгений Дадонов.
Голкипер хозяев Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы.
«Каролина» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Флорида» потерпела второе поражение в трёх играх.
В следующем матче «Флорида» встретится с «Бафффало Сэйбрз». «Каролина» в свою очередь сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
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