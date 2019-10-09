Гол и пас Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

«Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:3 ОТ.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил 1 гол в своём дебютном матче нового сезона НХЛ. Форвард хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, на счету Овечкина 2 очка (1+1) в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Эти очки стали для Радулова первыми в новом сезоне НХЛ.
В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». «Даллас Старз» в свою очередь встретится с «Калгари Флэймз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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