Гол и пас Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

«Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:3 ОТ.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил 1 гол в своём дебютном матче нового сезона НХЛ. Форвард хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, на счету Овечкина 2 очка (1+1) в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Эти очки стали для Радулова первыми в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». «Даллас Старз» в свою очередь встретится с «Калгари Флэймз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.