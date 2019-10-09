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Гол и пас Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

Гол и пас Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:3 ОТ.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил 1 гол в своём дебютном матче нового сезона НХЛ. Форвард хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, на счету Овечкина 2 очка (1+1) в 3 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счёт гол и результативную передачу. Эти очки стали для Радулова первыми в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». «Даллас Старз» в свою очередь встретится с «Калгари Флэймз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кузнецов (Зигенталер) – 04:49' (5x5)   1:1 Хинц (Олексяк) – 21:59' (5x5)   2:1 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 35:55' (5x5)   2:2 А. Радулов (Линделль, Бенн) – 47:53' (5x5)   2:3 Каамано (Кольяно, Сегин) – 52:03' (5x5)   3:3 Бекстрём (Уилсон, Карлсон) – 59:29' (6x5)   3:4 Сегин (А. Радулов) – 60:43' (3x3)
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