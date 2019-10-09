Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Калгари»

В эти минуты «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ играет с «Калгари Флэймз». Второй период матча, счёт 3:0. Матч проходит на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», Калгари.



Нападающий «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне НХЛ в ворота «Калгари».

Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».