Бобровский был заменён после первого периода при счёте 0:4

«Каролина Харрикейнз» победила в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.



Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 4 гола после 14 бросков и был заменён после окончания первого периода при счёте 0:4. Вместо Сергея на лёд вышел голкипер Самюэль Монтеболт.



«Каролина» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Флорида» потерпела второе поражение в трёх играх.



В следующем матче «Флорида» встретится с «Бафффало Сэйбрз». «Каролина» в свою очередь сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Бобровский перешёл во «Флориду» летом 2019 года из «Коламбус Блю Джекетс». В составе «Блю Джекетс» он дважды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ. В прошлом сезоне Бобровский в 62 матчах отразил 91,3% бросков, одержав 37 побед.

