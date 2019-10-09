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«Нэшвилл» забил пять голов в ворота «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» забил пять голов в ворота «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

«Сан-Хосе Шаркс» проиграла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на льду арены «Бриджстоун-Арена», Нэшвилл. Матч завершился со счётом 2:5 в пользу «Предаторз». Это четвертое подряд поражение «акул» на старте сезона, «Предаторз» выиграли вторую встречу из трёх.

В составе победителей дублем отличился защитник Роман Йози. Еще по одной шайбе на свой счёт записали Кайл Террис, Филип Форсберг и Данте Фаббро. За Шаркс» забили Эвандер Кейн и Брент Бернс.

В еще одном матче «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:1. «Дакс» добыли третью победу подряд на старте сезона, «Ред Уингз» потерпели первое поражение в трёх матчах.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго Блэкхокс». Игра пройдёт 10 октября мск. А «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Йози (Сиссонс, Эллис) – 06:16' (5x5)   2:0 Йози – 30:25' (5x4)   2:1 Кейн (Кутюр, Бёрнс) – 35:12' (5x4)   3:1 Туррис (Гримальди) – 42:51' (5x5)   4:1 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 47:24' (5x5)   4:2 Бёрнс (Бергман, Гэмбрелл) – 55:37' (5x5)   5:2 Фаббро (Джохансен) – 58:19' (en)
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