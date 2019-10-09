«Нэшвилл» забил пять голов в ворота «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» проиграла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на льду арены «Бриджстоун-Арена», Нэшвилл. Матч завершился со счётом 2:5 в пользу «Предаторз». Это четвертое подряд поражение «акул» на старте сезона, «Предаторз» выиграли вторую встречу из трёх.
В составе победителей дублем отличился защитник Роман Йози. Еще по одной шайбе на свой счёт записали Кайл Террис, Филип Форсберг и Данте Фаббро. За Шаркс» забили Эвандер Кейн и Брент Бернс.
В еще одном матче «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:1. «Дакс» добыли третью победу подряд на старте сезона, «Ред Уингз» потерпели первое поражение в трёх матчах.
В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго Блэкхокс». Игра пройдёт 10 октября мск. А «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
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