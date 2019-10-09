Тренер «Далласа»: это был наш худший матч в сезоне, но мы добились победы

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал выездную победу своей команды над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ), которая стала для техасцев первой в нынешнем регулярном чемпионате.
«Забавно, как иногда складываются игры. Это был наш худший матч в сезоне, но мы получили результат. Интересно, что счёт на табло часто не отражает того, как команда на самом деле действует, но результат был отличным. В первом периоде наше владение шайбой было просто нулевым. Физика и эмоции были тоже на полном нуле. Во втором периоде мы стали лучше, но долго не могли доставить шайбу к чужим воротам. Кое-какие хорошие вещи в своей зоне у нас начали получаться, но в атаке дело не клеилось. Не было передач в клюшку партнёру.
Третий период стал лучшим во всех областях, сработала придуманная мера. Во втором перерыве я сказал нашему капитану Джейми Бенну: «Тренеры в раздевалку не пойдут. Если мы собираемся что-то предпринять, то вы должны вывести парней из нынешнего состояния». Я не знаю, что Бенн сказал партнёрам, но третий период был действительно лучшим», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «Далласа».
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