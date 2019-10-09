Три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» добыть первую победу в сезоне

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.



В составе победителей 3 очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Нападающий «Лос-Анджелеса» забросил третью шайбу своей команды. Для Ковальчука этот гол стал первым в сезоне. Илья также принял участие в решающей голевой комбинации в овертайме, которую завершил Дрю Даути.

В составе «Калгари» два гола и результативный пас на счету Мэттью Ткачука.



«Кингз» добыли первую победу в новом сезоне. «Флэймз» потерпели второе поражение в трёх играх.

В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Игра пройдёт 10 октября. «Калгари Флэймз» 11 октября сыграет с «Даллас Старз».