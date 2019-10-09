Андрей Свечников делит первое место в сезоне НХЛ по голевым передачам

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал одним из лидеров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по голевым передачам.
После матча с «Флоридой Пантерз» (6:3), в которой Свечников-младший оформил ассистентский дубль, на его счету стало шесть голевых передач в четырёх матчах. Столько же на счету капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, его одноклубника Леона Драйзайтля и форварда «Нэшвилл Предаторз» Мэтта Дюшейна.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».
В гонке бомбардиров Свечников идёт на 11-й строчке (0 голов, 6 передач), уступая два балла лидерам — центрфорварду «Нью-Йорк Рейнджерс» Мике Зибанеджаду и тому же Макдэвиду. В прошлом сезоне на счету Свечникова в 82 матчах регулярки было 37 (20+17) очков.
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